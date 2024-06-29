Пляжи Анапы эвакуированы из-за воздушной тревоги

Пляжи Анапы эвакуировали из-за объявленной воздушной тревоги, 29 июня сообщает KubanPress. Утром около 10 часов 29 июня сотрудники пляжа Витязево призвали посетителей с помощью громкоговорителей покинуть территорию для обеспечения их безопасности.
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