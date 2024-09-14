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Марочко: командование ВСУ перебросило под Купянск «огромную группировку»

Марочко: командование ВСУ перебросило под Купянск «огромную группировку»

Командование Вооруженных сил Украины перебросило под город Купянск Харьковской области «огромную группировку» нацбатальонов и иностранных наемников для сдерживания продвижения подразделений Российской Федерации на данном участке линии боевого соприкосновения.

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