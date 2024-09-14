Командование Вооруженных сил Украины перебросило под город Купянск Харьковской области «огромную группировку» нацбатальонов и иностранных наемников для сдерживания продвижения подразделений Российской Федерации на данном участке линии боевого соприкосновения.
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