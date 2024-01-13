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Пожар в Wildberries. Будущее по вопросом. Бакальчук в слезах. Подожгли мигранты?

Пожар в Wildberries. Будущее по вопросом. Бакальчук в слезах. Подожгли мигранты?

В ночь на 13 января в питерских Шушарах полыхнул гигантский пожар, жертвой которого стал склад Wildberries.

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Комментарии
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Betahon
Странно, почему в вопроснике нет прямого вопроса:&quot;диверсия&quot;! А ведь тогда состав преступления резко зашкалит!
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9 мин.
Сергей Бирюков
А я вот о чем думаю: такой склад есть и в Казани и во многих крупных городах. Десятки тысяч человек заняты бестолковым, непродуктивным трудом - перевозками и перекладыванием миллионов товаров с места на место! Тысячи курьеров бегают по городу, доставляя суши или пачку молока из магазина, таксисты возят школьников на занятия и т.п. и т.д. Сколько ресурсов тратятся впустую, трудовые в том числе, сколько миллионов тонн условного и вполне реального топлива сжигается впустую!
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5 мин.
Betahon
Интересное и важное наблюдение...Действительно, вся бытовая логистика в основном оккупирована басмаческими диаспорами, которые получают от нее огромные деньги!
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2 мин.

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