Пожар в Wildberries. Будущее по вопросом. Бакальчук в слезах. Подожгли мигранты?

Сергей Бирюков

А я вот о чем думаю: такой склад есть и в Казани и во многих крупных городах. Десятки тысяч человек заняты бестолковым, непродуктивным трудом - перевозками и перекладыванием миллионов товаров с места на место! Тысячи курьеров бегают по городу, доставляя суши или пачку молока из магазина, таксисты возят школьников на занятия и т.п. и т.д. Сколько ресурсов тратятся впустую, трудовые в том числе, сколько миллионов тонн условного и вполне реального топлива сжигается впустую!