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Новости Омска

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На Левобережье в Омске два популярных автобусных изменят схему движения

На Левобережье в Омске два популярных автобусных изменят схему движения. Автобусы № 24 и № 64 теперь будут ходить в прямом и обратном направлениях по Туполева на участке от проспекта Комарова до Степанца.

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