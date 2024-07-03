На Левобережье в Омске два популярных автобусных изменят схему движения. Автобусы № 24 и № 64 теперь будут ходить в прямом и обратном направлениях по Туполева на участке от проспекта Комарова до Степанца.
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На Левобережье в Омске два популярных автобусных изменят схему движения. Автобусы № 24 и № 64 теперь будут ходить в прямом и обратном направлениях по Туполева на участке от проспекта Комарова до Степанца.