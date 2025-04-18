Россия между двух огней: русская стратегия в условиях торговой войны мировых титанов

Когда Дональд Трамп объявил экономическую войну миру, установив рекордные пошлины для 185 стран, мало кто мог предположить, что это столкновение превратится в эпическое противостояние двух сверхдержав – США и Китая.
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