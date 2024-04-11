Выживут ли российские авиакомпании в условиях санкций и продолжающейся спецоперации

В 2022 году в результате санкций Запад закрыл российским самолетам значительную часть воздушного пространства, ввёл эмбарго на поставки комплектующих, отказал в обслуживании воздушных судов иностранного производства.
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