Горячую воду на левом берегу Астрахани выключат 12 мая

«Астраханские тепловые сети» опубликовали официальное заявление. В связи с графиком подготовки к новому отопительному сезону с полуночи 12 мая по 22 мая будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей с плановым отключением горячей воды абонентам, проживающим в Ленинском, Советском и Кировском районах города.