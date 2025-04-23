Горячую воду на левом берегу Астрахани выключат 12 мая

«Астраханские тепловые сети» опубликовали официальное заявление. В связи с графиком подготовки к новому отопительному сезону с полуночи 12 мая по 22 мая будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей с плановым отключением горячей воды абонентам, проживающим в Ленинском, Советском и Кировском районах города.
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