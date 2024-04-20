Волонтёры Победы провели митинг в память о жертвах геноцида советского народа нацистами и их пособниками в годы войны

В День единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, 19 апреля, у мемориала «Вечный огонь» на территории Нижегородского кремля состоялся памятный митинг.
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