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Поздравление Председателя Следственного комитета Российской Федерации с Днем сотрудника органов следствия

Поздравление Председателя Следственного комитета Российской Федерации с Днем сотрудника органов следствия

Уважаемые коллеги, ветераны следствия, студенты, кадеты образовательных учреждений Следственного комитета Российской Федерации! Дорогие товарищи! В этот день мы отмечаем профессиональный праздник, история которого берет свое начало с 1713 года, когда именным указом Петра I был учрежден первый специализированный следственный орган России - следственная канцелярия.

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