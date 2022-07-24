Поздравление Председателя Следственного комитета Российской Федерации с Днем сотрудника органов следствия

Уважаемые коллеги, ветераны следствия, студенты, кадеты образовательных учреждений Следственного комитета Российской Федерации! Дорогие товарищи! В этот день мы отмечаем профессиональный праздник, история которого берет свое начало с 1713 года, когда именным указом Петра I был учрежден первый специализированный следственный орган России - следственная канцелярия.