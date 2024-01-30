В Богородицком районе виновник ДТП пойдет под суд за смерть пассажирки

На скамье подсудимых в Богородицком районе Тульской области окажется 35-летний житель Дедовска Московского региона за смерть его сожительницы, которая в момент ДТП ехала с ним в одной машине, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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