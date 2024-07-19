Салехард присоединился к Всероссийской акции "Вода России"

Масштабный городской субботник уже стал доброй традицией окружной столицы Отложив на время привычные обязанности, трудовые коллективы различных ведомств и организаций вышли на улицы любимого города, чтобы показать пример остальным и напомнить одну простую истину: "Чисто там, где не мусорят!" Читай, смотри и слушай наши новости на медиаплощадках: ВКонтакте Telegram YouTube Яндекс.