НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Мәүлидтә Хаҗга һәм Гомрәгә юлламалар кемгә эләкте? – бәйрәмнән репортаж

Мәүлидтә Хаҗга һәм Гомрәгә юлламалар кемгә эләкте? – бәйрәмнән репортаж

Казанның Иске Татар бистәсендә Мәрҗани мәчете янында шәһәркүләм Мәүлид бәйрәме оештырылды. «Интертат» журналисты Камилә Билалова чарадан репортаж әзерләде.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым