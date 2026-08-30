Мәүлидтә Хаҗга һәм Гомрәгә юлламалар кемгә эләкте? – бәйрәмнән репортаж

Казанның Иске Татар бистәсендә Мәрҗани мәчете янында шәһәркүләм Мәүлид бәйрәме оештырылды. «Интертат» журналисты Камилә Билалова чарадан репортаж әзерләде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым