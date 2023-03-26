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В Ростове предложили привлекать детей к производству вещей для СВО без согласия родителей

В Ростове предложили привлекать детей к производству вещей для СВО без согласия родителей

Депутат Татьяна Иващенко полагает, что оно для этого не требуется.Депутат Заксобрания Ростовской области Татьяна Иващенко призвала дать образовательным учреждениям право привлекать школьников к "социально значимому труду" без согласия их родителей.

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