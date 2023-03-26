В Ростове предложили привлекать детей к производству вещей для СВО без согласия родителей

Депутат Татьяна Иващенко полагает, что оно для этого не требуется.Депутат Заксобрания Ростовской области Татьяна Иващенко призвала дать образовательным учреждениям право привлекать школьников к "социально значимому труду" без согласия их родителей.
Депутат Татьяна Иващенко полагает, что оно для этого не требуется.Депутат Заксобрания Ростовской области Татьяна Иващенко призвала дать образовательным учреждениям право привлекать школьников к "социально значимому труду" без согласия их родителей.
Свежие комментарии