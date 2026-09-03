В Ассоциации менеджеров обсудят использование ИИ в PR

В Москве 15 сентября пройдет заседание комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров, на котором обсудят вопросы внедрения ИИ в работу PR-подразделений, сообщает пресс-служба ассоциации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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