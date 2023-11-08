СМИ: Аллу Пугачеву на Rolls Royce заметили в Твери

В Твери заметили Rolls Royce известной российской певицы Аллы Пугачевой. Как пишет Shot, иномарку видели на въезде в город со стороны Москвы в 12:46 или через 2 часа 14 минут после того, как примадонна уехала из своего замка в подмосковной Грязи и отправилась на правление Санкт-Петербурга.