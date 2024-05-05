Собака нашла наркотики в «подполье» багажника внедорожника (видео)

Пресс-служба МВД опубликовала видео задержания перевозчика наркотиков в Москве. В апреле сотрудники столичной ДПС несли службу на Станционной улице и остановили внедорожник LandRover для проверки документов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии