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Лидеры стран ЕС пригрозили РФ санкциями за отказ от условий Киева по перемирию

Лидеры стран ЕС пригрозили РФ санкциями за отказ от условий Киева по перемирию

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск пригрозили России введением новых санкций в случае, если она не примет условия Киева по 30-дневному перемирию.

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Комментарии
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Eduard
Слово&quot;Украина&quot; в Европе не имеют права вообще проихносить,это не их часть.этак что смело Европу к черту шлите.Земля вечна,а дауны в грозу окажутся!
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11 час.
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