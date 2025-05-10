Лидеры стран ЕС пригрозили РФ санкциями за отказ от условий Киева по перемирию

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск пригрозили России введением новых санкций в случае, если она не примет условия Киева по 30-дневному перемирию.
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