Кукольный спектакль "Балда" пройдёт в Сочи Парк Отеле 🗓 31 июля, 19:00 📍 Континентальный проспект, 6/6 👭 500₽ 🙋 Интересный Сочи.
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Кукольный спектакль "Балда" пройдёт в Сочи Парк Отеле 🗓 31 июля, 19:00 📍 Континентальный проспект, 6/6 👭 500₽ 🙋 Интересный Сочи.