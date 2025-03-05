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Военное обозрение

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«Увеличивает дальность и эффективность поражения»: США провели испытания истребителя F-35B с ПКР AGM-158C LRASM

«Увеличивает дальность и эффективность поражения»: США провели испытания истребителя F-35B с ПКР AGM-158C LRASM

Ранее носителем данной ракеты были истребители F/A-18 Super Hornet и бомбардировщики B-1B Lancer.

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