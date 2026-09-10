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SPORT24.ru

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ЦСКА потерял травмированного Гайича на три месяца

ЦСКА потерял травмированного Гайича на три месяца

Защитник ЦСКА Милан Гайич перенесет операцию и пропустит около трех месяцев, сообщает пресс-служба клуба.

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