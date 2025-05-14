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Министр Старовойт: Россия отразила более 520 атак БПЛА накануне парада Победы

Министр Старовойт: Россия отразила более 520 атак БПЛА накануне парада Победы

Министр транспорта России Роман Старовойт в эфире телеканала "Соловьев Live" сообщил, что во время майских праздников страны, недружественно настроенные к РФ, пытались сорвать авиационное сообщение и воспрепятствовать приезду иностранных делегаций на празднование 80-летия Победы.

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