Министр Старовойт: Россия отразила более 520 атак БПЛА накануне парада Победы

Министр транспорта России Роман Старовойт в эфире телеканала "Соловьев Live" сообщил, что во время майских праздников страны, недружественно настроенные к РФ, пытались сорвать авиационное сообщение и воспрепятствовать приезду иностранных делегаций на празднование 80-летия Победы.