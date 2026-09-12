"Гнать поганой метлой": Пенсионерка, потерявшая сына на СВО, сказала свою правду о мигрантах. И её оштрафовали - новый поворот в истории

В Ростове-на-Дону пенсионерка, потерявшая сына на СВО, сказала свою правду о мигрантах. Её оштрафовали и записали в ряды "экстремистов".
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Да, кого же еще наказывать, как не того, кто слабее. Мерзиеев прижимает русских на родине, зато здесь готовы вручить почести всем преступникам, двойная выгода, и население накормлено, и бесплатно все сделают, в какие выгоды в будущем, выпнуть же сможет в любой момент
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Ни одного ржавого мразя из засразии и закавказья не посадили по 282 статье УК РФ, а русских, коренных граждан России в особенности пенсионеров, тем более МАТЬ ПОГИБШЕГО ВОИНА ГЕРОЯ ЗА РОССИЮ, ЗА НАС ВСЕХ оказывается можно даже по административке? Совсем совесть потеряли, про справедливость вообще молчу! Этих ржавых мразей здесь десятки миллионов, гадят на каждом шагу, за все это "экономическое чудо" коренной народ проливает кровь, теряет жизни не на СВО, А В ТЫЛУ - а эти ржавые мрази не унимаются!!!
"А судьи кто?" -цитата
С пенсионеркой « воевать « легко, у нее же нет ща спиной ОПГ- диаспоры с миллионами.
А кто же этот человек,который сдает страну радикальным исламистам???
За Россию без мигрантов! Очистим нашу Россию от всякой нечисти!