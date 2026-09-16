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«Спартак» – «Факел»: как закончится матч 9-го тура РПЛ?

«Спартак» сыграет с «Факелом» в девятом туре РПЛ. Красно-белые — явный фаворит (коэффициент 1.40). После уверенной победы над «Ростовом» (3:0) команда Карседо набрала 16 очков и идет в группе лидеров.

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