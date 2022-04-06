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Турфирмы прорабатывают варианты доставки туристов на юг автобусами

Турфирмы прорабатывают варианты доставки туристов на юг автобусами

Резкое подорожание перелетов, связанное с кризисом в авиаотрасли, вынуждает турфирмы прорабатывать варианты доставки туристов из центра страны в Крым и на Кавказ автобусами.

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