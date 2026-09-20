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Депутат Госдумы Терюшков назвал слаженной работу членов УИК в Люберцах

Депутат Госдумы Терюшков назвал слаженной работу членов УИК в Люберцах

Выборы в Подмосковье проходят спокойно и прозрачно. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Роман Терюшков.

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