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Виновник лобового столкновения пошел под суд в Приморье

Виновник лобового столкновения пошел под суд в Приморье

В Находке в суде началось рассмотрение дела о ДТП, в котором пострадал человек. На скамье подсудимых оказался 40-летний водитель автомобиля марки Mazda Bongo Friendee, совершивший лобовое столкновение, сообщает PRIMPRESS.

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