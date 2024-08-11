Виновник лобового столкновения пошел под суд в Приморье

В Находке в суде началось рассмотрение дела о ДТП, в котором пострадал человек. На скамье подсудимых оказался 40-летний водитель автомобиля марки Mazda Bongo Friendee, совершивший лобовое столкновение, сообщает PRIMPRESS.
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