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Аргументы недели

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ФК «Челябинск» красиво обыграл «Уфу»

ФК «Челябинск» красиво обыграл «Уфу»

На домашнюю игру 12 тура PARI Первенства Первой Лиги России «Челябинск» вышел практически в оптимальном составе - вернулись в строй почти все травмированные игроки плюс закончились дисквалификации.

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