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Тульские новости

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В Узловой очищают бюсты Воскресенской и Квасникова от черной краски

В Узловой очищают бюсты Воскресенской и Квасникова от черной краски

На очистку бюстов полковников Зои Воскресенской и Леонида Квасникова в сквере Разведчиков администрация выделила 600 тысяч рублей.

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