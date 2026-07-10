НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Борнмут» показал домашнюю форму на новый сезон – красную с черными и золотыми полосками и отсылкой к эмблеме 1936 года

« Борнмут » представил новую домашнюю форму на сезон-2026/27. «Новая домашняя футболка, знаменующая начало сотрудничества «вишен» с датским брендом спортивной одежды hummel, выполнена в классическом стиле, вновь демонстрируя культовые широкие красно-черные полосы по всей своей поверхности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии