"БРАТ" НАОБОРОТ: ПОДРОСТКИ НАЧИНАЮТ ПОДРАЖАТЬ ГЕРОЯМ "СЛОВО ПАЦАНА"

Аршак Меликджанян

дебилизм полнейший, а министершу культуры за разрешение проката такого фильма выгнать надо с волчьим билетом, хотя её выгнать надо было давно и за многие другие художества, а вообще государство должно думать об идеологии и целеполагания в вопросе воспитания общества, особенно молодого иначе ......................