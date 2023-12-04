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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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"БРАТ" НАОБОРОТ: ПОДРОСТКИ НАЧИНАЮТ ПОДРАЖАТЬ ГЕРОЯМ "СЛОВО ПАЦАНА"

"БРАТ" НАОБОРОТ: ПОДРОСТКИ НАЧИНАЮТ ПОДРАЖАТЬ ГЕРОЯМ "СЛОВО ПАЦАНА"

RifПо делам их, узнаете их! За российский кинематограф можно порадоваться – со времен Балабановского "Брата" там не выпускали такого популярного, особенно среди молодежи сериала.

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Комментарии
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Аршак Меликджанян
дебилизм полнейший, а министершу культуры за разрешение проката такого фильма выгнать надо с волчьим билетом, хотя её выгнать надо было давно и за многие другие художества, а вообще государство должно думать об идеологии и целеполагания в вопросе воспитания общества, особенно молодого иначе ......................
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