Расчеты РСЗО «Град» сорвали ротацию подразделений ВСУ под Угледаром

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром.
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