Сообщение о полной мобилизации снова муссируется в Сети

Сообщение о полной мобилизации снова муссируется в СетиПредседатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал «полнейшим бредом» и дезинформацией опубликованный в соцсетях приказ о дополнительной мобилизации, который якобы подписан министром обороны Сергеем Шойгу.
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