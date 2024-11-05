Билан попал в снежный ураган под Эльбрусом

Дима Билан столкнулся с настоящим снежным ураганом во время своего путешествия к Эльбрусу. В День народного единства артист решил посетить свою малую родину, Карачаево-Черкессию, но его поездка обернулась настоящим приключением.
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