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Билан попал в снежный ураган под Эльбрусом

Билан попал в снежный ураган под Эльбрусом

Дима Билан столкнулся с настоящим снежным ураганом во время своего путешествия к Эльбрусу. В День народного единства артист решил посетить свою малую родину, Карачаево-Черкессию, но его поездка обернулась настоящим приключением.

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