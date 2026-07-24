«Дар прямоты»: чем Айза-Лилуна Ай впечатлила Владимира Селиванова

Эмоциональность и прямолинейность блогера и телеведущей Айзы-Лилуны Ай делают ее «королевой шоу». Об этом заявил актер и музыкант Владимир Селиванов, известный под сценическим именем VAVAN, в беседе с корреспондентом 5-tv.