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Пятый канал

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«Дар прямоты»: чем Айза-Лилуна Ай впечатлила Владимира Селиванова

«Дар прямоты»: чем Айза-Лилуна Ай впечатлила Владимира Селиванова

Эмоциональность и прямолинейность блогера и телеведущей Айзы-Лилуны Ай делают ее «королевой шоу». Об этом заявил актер и музыкант Владимир Селиванов, известный под сценическим именем VAVAN, в беседе с корреспондентом 5-tv.

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