Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Сийярто опроверг, что Орбан вышел за кофе при голосовании по Украине

Сийярто опроверг, что Орбан вышел за кофе при голосовании по Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал назвал Politico бульварной газетой и призвал не верить ее статье о том, что Олаф Шольц на саммите ЕС предложил Орбану пойти выпить кофе, пока оставшиеся 26 представителей будут голосовать за начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

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