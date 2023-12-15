Сийярто опроверг, что Орбан вышел за кофе при голосовании по Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал назвал Politico бульварной газетой и призвал не верить ее статье о том, что Олаф Шольц на саммите ЕС предложил Орбану пойти выпить кофе, пока оставшиеся 26 представителей будут голосовать за начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии