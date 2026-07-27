Жителей района Аэропорт пригласили на бесплатные тренировки по футболу

Если вы давно искали повод размяться на свежем воздухе, у нас отличные новости. В рамках городских проектов «Мой спортивный район» и «Лето в Москве» в Северном округе на Ангарской улице, 39, проходят бесплатные тренировки по футболу.
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