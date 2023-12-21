"Родина пригвоздила к позорному столбу": Белый* отреагировал на статус иноагента

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ВАЙСМАНОМ* АНАТОЛИЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ВАЙСМАНА* АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.
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