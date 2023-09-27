Минфин признал несостоявшимися аукционы по линкерам и классическим ОФЗ

Министерство финансов РФ признало аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом и индексируемым номиналом, проведенные 27 сентября, несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.