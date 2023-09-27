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Минфин признал несостоявшимися аукционы по линкерам и классическим ОФЗ

Минфин признал несостоявшимися аукционы по линкерам и классическим ОФЗ

Министерство финансов РФ признало аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом и индексируемым номиналом, проведенные 27 сентября, несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

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