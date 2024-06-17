Известно, что каждый из основных цветов спектра соответствует определенной длине волны — от самой короткой для фиолетового до — самой длинной, которая соответствует красному.
Цвет имени
Комментарии
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Александр Николаевич
У каждого имени есть своя окраска, ему соответствует какой-нибудь цвет. Люди знали об этом еще в древности и относились к выбору имени со всей серьезностью
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14 час.
Анна Федорова
Явно по иностранным источникам материалец. Многих русских имён НЕТ. А на Руси цветовое значение имени давно известно.
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12 час.
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