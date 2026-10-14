SpaceX впервые вернула Starship на стартовую площадку и изучит его после полёта. Официальные фото и видео

Корабль Ship 40 установили вертикально в Megabay на базе Starbase для анализа теплозащиты, двигателей и авионики SpaceX приступила к изучению Starship Ship 40, который стал первым кораблём программы, вернувшимся на стартовую площадку после полёта.
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