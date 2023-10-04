Россияне смогут продлить срок безвизового пребывания в Таиланде ещё на 30 дней

Россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на дополнительные 30 дней. «Граждане России, прибывшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, могут продлить срок своего пребывания дополнительно на 30 дней», — сообщило в Telegram генконсульство России на Пхукете со ссылкой на указ иммиграционной службы.
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