Россияне смогут продлить срок безвизового пребывания в Таиланде ещё на 30 дней

Россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на дополнительные 30 дней. «Граждане России, прибывшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, могут продлить срок своего пребывания дополнительно на 30 дней», — сообщило в Telegram генконсульство России на Пхукете со ссылкой на указ иммиграционной службы.