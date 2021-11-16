Как "мы" противостоим "дурному влиянию"

Юлия Маслова

Walery

Таки ума у Вас и нету! Во первых стиральная машина и компьютер... суммы не большие можно сказать, но оплатили вы эту бытовую необходимость по двойной цене в итоге! Кто Вам не позволял откладывать примерно такую же сумму, которую выплачивали по кредиту ежемесячно? Или вам срочно и сегодня потребовался компьютер? Вы с помощью его зарабатываете или только глупости на форумах пишите?