автор - Без лицемерия Источник: Яндекс картинки. Часто провластные пропагандисты рассказывают истории о том, что "в 90-е "мы" чуть было не поверили Западу".
Как "мы" противостоим "дурному влиянию"
Комментарии
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Юлия Маслова
Walery
Таки ума у Вас и нету! Во первых стиральная машина и компьютер... суммы не большие можно сказать, но оплатили вы эту бытовую необходимость по двойной цене в итоге! Кто Вам не позволял откладывать примерно такую же сумму, которую выплачивали по кредиту ежемесячно? Или вам срочно и сегодня потребовался компьютер? Вы с помощью его зарабатываете или только глупости на форумах пишите?
👍😀
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12 час.
1
Надежда
Автор "без лицемерия" показал свою глупую русофобскую натуру!( Что он знает о 90-х и почему пишет от имени народа!?( При чем здесь Шейнин в Италии, где какляцкие рагули хотели спровоцировать его на драку, чтобы его забрала полиция и за это закрыли бы ему Шенген!?(( Сплошное словоблудие и передергивание фактов, возьми лучше погоняло "лицемер" или "продажная шкура"!((
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9 час.
2
Надежда
А вот про это чудовище народу, вообще, лучше не напоминать!(( https://www.youtube.com/watch?v=Jk-lXwyT1cM&ab_channel=BooolDog
Ельцин «Господи, благослови Америку»
YouTube
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9 час.
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