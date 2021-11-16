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Как "мы" противостоим "дурному влиянию"

Как "мы" противостоим "дурному влиянию"

автор - Без лицемерия Источник: Яндекс картинки. Часто провластные пропагандисты рассказывают истории о том, что "в 90-е "мы" чуть было не поверили Западу".

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Комментарии
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Юлия Маслова
Walery
Таки ума у Вас и нету!  Во первых стиральная машина и компьютер... суммы не большие можно сказать, но оплатили вы эту бытовую необходимость по двойной цене в итоге!  Кто Вам не позволял откладывать примерно такую же сумму, которую выплачивали по кредиту ежемесячно?  Или вам срочно и сегодня потребовался компьютер?  Вы с помощью его зарабатываете или только глупости на форумах пишите?
👍😀
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1
12 час.
Надежда
Автор "без лицемерия" показал свою глупую русофобскую натуру!( Что он знает о 90-х и почему пишет от имени народа!?( При чем здесь Шейнин в Италии, где какляцкие рагули хотели спровоцировать его на драку, чтобы его забрала полиция и за это закрыли бы ему Шенген!?(( Сплошное словоблудие и передергивание фактов, возьми лучше погоняло "лицемер" или "продажная шкура"!((
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2
9 час.
Надежда
А вот про это чудовище народу, вообще, лучше не напоминать!((   https://www.youtube.com/watch?v=Jk-lXwyT1cM&ab_channel=BooolDog
Ельцин «Господи, благослови Америку»
YouTube
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9 час.

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