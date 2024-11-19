Французский лидер Эммануэль Макров в рамках проходящих в Бразилии мероприятий «Большой двадцатки» проинформировал о том, что одобряя направленные на поддержку киевского режима действия властей Соединённых Штатов Америки.
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