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France-Presse: Макрон приветствовал решение США разрешить удары по РФ

France-Presse: Макрон приветствовал решение США разрешить удары по РФ

Французский лидер Эммануэль Макров в рамках проходящих в Бразилии мероприятий «Большой двадцатки» проинформировал о том, что одобряя направленные на поддержку киевского режима действия властей Соединённых Штатов Америки.

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Комментарии
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федор
Лягушатник жди ответку!!!
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