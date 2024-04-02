Южная Корея ввела новые антироссийские санкции якобы за связи с КНДР

Республика Корея ввела санкции в отношении двух россиян и их компаний, которые, по мнению Сеула, причастны к рекрутингу IT-специалистов из КНДР в зарубежные страны, чтобы помочь Пхеньяну заработать на разработку ядерного оружия.
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