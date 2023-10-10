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Потребность в работниках в агросекторе и финансах снизится к 2030 году

Потребность в работниках в агросекторе и финансах снизится к 2030 году

Как сообщает РБК со ссылкой на прогноз Министерства экономического развития РФ, в ведомстве предполагают снижение потребности в работниках в сельском хозяйстве, торговле, финансах и страховании к 2030 году.

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