Потребность в работниках в агросекторе и финансах снизится к 2030 году

Как сообщает РБК со ссылкой на прогноз Министерства экономического развития РФ, в ведомстве предполагают снижение потребности в работниках в сельском хозяйстве, торговле, финансах и страховании к 2030 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии