В Краснодаре водитель иномарки отказался пропускать машину скорой помощи

В Краснодаре водитель иномарки отказался пропускать машину скорой помощиВ Краснодаре в очередной раз водитель иномарки не стал пропускать машину скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.
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