WP: бизнес призывает Джо Байдена отказаться от участия в выборах президента США

Эксперты подчеркивают, что, несмотря на возникшие вопросы к Байдену после дебатов с Трампом, все остальные кандидаты от Демократической партии США не способны выиграть президентские выборы в ноябреВлиятельные бизнесмены и спонсоры Демократической партии США направили нынешнему хозяину Белого дома Джо Байдену письмо с просьбой не баллотироваться на новый срок, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.