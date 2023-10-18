Амбициозный ролевой экшен Babylon X отправит игроков спасать умирающий мир техн...

Амбициозный ролевой экшен Babylon X отправит игроков спасать умирающий мир технофэнтези — первый трейлер и подробностиАрмянская студия Mighty Boy, учреждённая ветеранами Owlcat Games, Flying Wild Hog, Saber Interactive и My.
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