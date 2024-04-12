В рамках деловой поездки Ирина Абрамова встретилась с предпринимателями Сибая и провела выездной личный приём

11 апреля Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан Ирина Абрамова совместно с представителями Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан провела выездное мероприятие в г.
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