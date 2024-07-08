Эммануэль, но не Макрон: впервые с середины 1980-х на выборах в Новой Каледонии победил сторонник независимости от Франции Выборы во французских парламент проводились и на территории колоний Парижа.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Эммануэль, но не Макрон: впервые с середины 1980-х на выборах в Новой Каледонии победил сторонник независимости от Франции Выборы во французских парламент проводились и на территории колоний Парижа.
Свежие комментарии